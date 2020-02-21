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Зеленский сравнил вчерашние события в Санжарах с эпохой Средневековья

Зеленский сравнил вчерашние события в Санжарах с эпохой Средневековья - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
21.02.2020, 14:52

По мнению президента Владимира Зеленского, некоторые эпизоды вчерашних событий в Новых Санжарах были похожи на "Европу эпохи Средневековья"

Президент Владимир Зеленский сравнил со средневековой Европой вчерашние события в Новых Санжарах Полтавской области, где люди, называвшие себя местными жителями, протестовали против размещения в медучреждении Нацгвардии эвакуированных из Уханя граждан. Об этом он сказал сегодня на награждении победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

Зеленский поздравил украинцев с возвращением и высказал надежду, что "в ближайшие недели" они смогут вернуться к своей обычной жизни.

"Мы постоянно говорим, что Украина – это Европа. Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... Не хочу сейчас подобрать неправильное слово", - сказал президент.

Он считает, что "очень важен и нужен нашей стране и всему миру стартап, который научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и тому, что есть у вас, - критическому мышлению".

  • Вчера в Санжарах люди, которые называли себя местными жителями, пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированнми из Уханя. Они возводили баррикады, жгли шины и закидывали автобусы камнями. По словам людей, принимавших активное участие в протесте, они возмущены тем, что эвакуированных размещают в неподготовленных, по мнению этих людей, помещениях, и они опасаются, что коронавирус может распространиться в их городке. 
  • Замминистра МОЗ Виктор Ляшко на месте событий убеждал протестующих, что им ничего не угрожает. 
  • Полиция по факту беспорядков в Санжарах открыла уголовное дело. Были задержаны 24 человека, однако всех, кроме одного, уже отпустили домой.
  • Сегодня в МВД сообщили, что подавляющее большинство из 24 задержанных, – это местные жители и жители окрестных населенных пунктов.
  • Глава Минздрава Зоряна Скалецкая, чтобы прекратить панику среди жителей Санжар, приняла решение провести две недели карантина вместе с эвакуированными гражданами на базе Нацгвардии.

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Владимир Зеленский коронавирус COVID-19 санжары
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