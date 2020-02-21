Зеленский сравнил вчерашние события в Санжарах с эпохой Средневековья

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский сравнил со средневековой Европой вчерашние события в Новых Санжарах Полтавской области, где люди, называвшие себя местными жителями, протестовали против размещения в медучреждении Нацгвардии эвакуированных из Уханя граждан. Об этом он сказал сегодня на награждении победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

Зеленский поздравил украинцев с возвращением и высказал надежду, что "в ближайшие недели" они смогут вернуться к своей обычной жизни.

"Мы постоянно говорим, что Украина – это Европа. Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... Не хочу сейчас подобрать неправильное слово", - сказал президент.

Он считает, что "очень важен и нужен нашей стране и всему миру стартап, который научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и тому, что есть у вас, - критическому мышлению".