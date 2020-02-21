Скалецкая будет управлять Минздравом по скайпу, пока будет в Новых Санжарах

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что будет руководить ведомством с помощью скайпа, пока будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными из Уханя людьми в санатории села Новые Санжары. Об этом Скалецкая заявила в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.
"Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп. Мы будем проводить совещания, и министерство не останется без руководства", - отметила Скалецкая.
Она еще раз подчеркнула, что ее пребывание в медцентре будет гарантией того, что власть приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности.
- 20 февраля после сообщения МВД о том, что эвакуированных из Китая граждан доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары", в поселке произошли столкновения местных жителей и полиции. Президент Владимир Зеленский призвал граждан прекратить протесты и быть человечными.
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Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил местным жителям в Санжарах, что эвакуированные из Уханя граждане не представляют для них опасности.
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Однако, несмотря на это, местные пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированными. Они возводили баррикады, жгли шины и закидывали автобусы камнями.
- 20 февраля Скалецкая приняла решение присоединиться к эвакуированным из Уханя и провести с ними в обсервации 14 дней, чтобы таким образом успокоить жителей Новых Санжар, которые протестовали против размещения приехавших из Китая людей возле их села.
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