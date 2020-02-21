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Скалецкая будет управлять Минздравом по скайпу, пока будет в Новых Санжарах

Скалецкая будет управлять Минздравом по скайпу, пока будет в Новых Санжарах - Фото
Зоряна Скалецкая (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.02.2020, 06:33

По словам министра Зоряны Скалецкой, ее пребывание в изоляции с эвакуированными будет гарантией того, что власть приняла все необходимые меры

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что будет руководить ведомством с помощью скайпа, пока будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными из Уханя людьми в санатории села Новые Санжары. Об этом Скалецкая заявила в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

"Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп. Мы будем проводить совещания, и министерство не останется без руководства", - отметила Скалецкая.

Она еще раз подчеркнула, что ее пребывание в медцентре будет гарантией того, что власть приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности.

  • 20 февраля после сообщения МВД о том, что эвакуированных из Китая граждан доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары", в поселке произошли столкновения местных жителей и полиции. Президент Владимир Зеленский призвал граждан прекратить протесты и быть человечными. 
  • Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил местным жителям в Санжарах, что эвакуированные из Уханя граждане не представляют для них опасности. 
  • Однако, несмотря на это, местные пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированными. Они возводили баррикады, жгли шины и закидывали автобусы камнями.
  • 20 февраля Скалецкая приняла решение присоединиться к эвакуированным из Уханя и провести с ними в обсервации 14 дней, чтобы таким образом успокоить жителей Новых Санжар, которые протестовали против размещения приехавших из Китая людей возле их села.

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Зоряна Скалецкая Новые Санжары
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