Скалецкая будет управлять Минздравом по скайпу, пока будет в Новых Санжарах

Зоряна Скалецкая (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что будет руководить ведомством с помощью скайпа, пока будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными из Уханя людьми в санатории села Новые Санжары. Об этом Скалецкая заявила в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1.

"Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп. Мы будем проводить совещания, и министерство не останется без руководства", - отметила Скалецкая.

Она еще раз подчеркнула, что ее пребывание в медцентре будет гарантией того, что власть приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности.

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