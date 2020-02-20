Министр Скалецкая поддержала эвакуированных. Она будет жить с ними в обсервации

Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая приняла решение присоединиться к эвакуированным из Уханя и провести с ними в обсервации 14 дней, чтобы таким образом успокоить жителей Новых Санжар, которые протестовали против размещения приехавших из Китая людей возле их села. Об этом министр сообщила в Facebook.

"Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и других в стране", – написала Скалецкая.

Министр ответила, что эвакуация и безопасные условия пребывания в обсервации были тщательно подготовлены, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые ранее эвакуировали своих граждан из Китая.