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Новые Санжары. В МВД сообщили детали о пострадавших полицейских

Новые Санжары. В МВД сообщили детали о пострадавших полицейских - Фото
Фото - пресс-служба МВД
21.02.2020, 11:50

Некоторые правоохранители пострадали из-за попадания камней в голову

В результате столкновений в поселке Новые Санжары Полтавской области, в котором на две недели разместили эвакуированных из Китая украинцев и граждан других государств, пострадали девять полицейских. Пятеро из них находятся в больнице и нуждаются в обследовании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 

Четырем оказали первую домедицинскую помощь в больнице и отпустили домой. Еще пятеро находятся на стационарном лечении и нуждаются в дополнительном обследовании. Часть правоохранителей пострадали в результате попадания камней в голову.

Также к медикам обратился один гражданский, у которого врачи констатировали легкие телесные повреждения. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Вчера полиция задержала 24 человек. 23 задержанных отпустили домой на период досудебного расследования. Еще один находится под стражей.

Тема дня: Наконец-то дома. Украина эвакуировала своих граждан из Китая

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