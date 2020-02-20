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По факту беспорядков в Санжарах открыто уголовное дело

По факту беспорядков в Санжарах открыто уголовное дело - Фото
Фото: Facebook Александра Махова
20.02.2020, 21:25

В полиции подтвердили информацию о том, что агрессивные жители Санжар стали закидывать правоохранителей и автобусы с украинцами камнями

Полиция открыла уголовное дело по факту беспорядков в Санжарах Полтавской области, где местные жители пытались не допустить размещения в санатории эвакуированных из Уханя украинских и иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Там рассказали, что группы агрессивно настроенных людей спровоцировала столкновение, "поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка".

В полиции подтвердили информацию о том, что агрессивные жители Санжар стали закидывать правоохранителей и автобусы с украинцами камнями.

Кроме того, по данным полиции, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей.

"Для защиты граждан и прекращения массового беспорядки работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями закона", - говорится в сообщении.

За медпомощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК.

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