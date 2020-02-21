Столкновения в Новых Санжарах. В МВД сообщили, кого задержали

Фото: npu.gov.ua

Подавляющее большинство из 24 задержанных во время вчерашних столкновений в Новых Санжарах – это местные жители и жители окрестных населенных пунктов. Об этом сообщил сегодня LIGA.net заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

По его словам, несколько лиц из задержанных – жители других регионов, их количество он не стал уточнять.

"Подавляющее большинство тех, кто был доставлен и личности которых установлены из 24, – это жители Новых Санжар, а также окружающих населенных пунктов и несколько человек из других регионов страны", - отметил Тракало.

Он добавил, что была информация о машинах с номерными знаками из других областей, поэтому полиция проверяет эти данные.

"Мы точно знаем, что некоторые лица, которые там находились, они распивали алкогольные напитки. Более того, эти алкогольные напитки туда организованно привозили и наливали потом людям. Были лица, которые находились в стадии алкогольного опьянения", - подчеркнул Тракало.

Тракало сообщил, что у одного полицейского разбита голова, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, наложили шесть швов (он сейчас на стационаре круглосуточном), четырем сотрудникам полиции врачи оказали помощь без госпитализации, еще четверо находятся на дневном стационаре, у одного из них – рассечение брови, ему также наложили швы, отпустили домой.

Отвечая на вопрос, задержала ли полиция того, кто бросал камень в автобус с эвакуированными людьми из Уханя, Тракало сказал: "Сейчас полиция работает над этим. Идет следствие. Не могу ответить".

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