Аваков: За столкновениями в Новых Санжарах могли стоять политики и бизнес

Переросшие в столкновения протесты в поселке Новые Снажары могли быть организованы в политических или бизнес-интересах. Об этом в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1 заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Кое-какие уши, о которых вы деликатно намекнули, мы тоже увидели. И я думаю, что мы это не оставим без внимания. Эти уши политического и бизнесового свойства", - ответил на вопрос журналистки глава МВД.
- 20 февраля, после сообщения МВД о том, что эвакуированных из Китая граждан доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары", в поселке произошли столкновения местных жителей и полиции. Президент Владимир Зеленский призвал граждан прекратить протесты и быть человечными.
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Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил местным жителям в Новых Санжарах, что эвакуированные из Уханя граждане не представляют для них опасности. Аваков также прибыл на место событий и пояснял протестующим, что санаторий наиболее соответствует всем необходимым критериям для размещения эвакуированных.
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Однако, несмотря на это, местные пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированными. Они возводили баррикады, жгли шины и закидывали автобусы камнями. Вновь произошли столкновения с полицией.
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