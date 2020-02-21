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Аваков: За столкновениями в Новых Санжарах могли стоять политики и бизнес

Аваков: За столкновениями в Новых Санжарах могли стоять политики и бизнес - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)
21.02.2020, 06:40

Глава МВД Аваков заверяет, что не оставит без внимания "политические и бизнесовые уши", которые он заметил за вчерашними протестами

Переросшие в столкновения протесты в поселке Новые Снажары могли быть организованы в политических или бизнес-интересах. Об этом в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1 заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Кое-какие уши, о которых вы деликатно намекнули, мы тоже увидели. И я думаю, что мы это не оставим без внимания. Эти уши политического и бизнесового свойства", - ответил на вопрос журналистки глава МВД.

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