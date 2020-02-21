Аваков: За столкновениями в Новых Санжарах могли стоять политики и бизнес

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

Переросшие в столкновения протесты в поселке Новые Снажары могли быть организованы в политических или бизнес-интересах. Об этом в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1 заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Кое-какие уши, о которых вы деликатно намекнули, мы тоже увидели. И я думаю, что мы это не оставим без внимания. Эти уши политического и бизнесового свойства", - ответил на вопрос журналистки глава МВД.

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