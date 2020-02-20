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"Нет санатория на острове". Аваков о размещении эвакуированных в Новых Санжарах

"Нет санатория на острове". Аваков о размещении эвакуированных в Новых Санжарах - Фото
Арсен Аваков в окружении жителей Новых Санжар (Фото: пресс-служба МВД)
20.02.2020, 16:50

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что рассматривали 16-18 санаториев для поселения, но объект Новые Санжары "лучше всего подошел под все критерии"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области наиболее соответствовал всем необходимым критериям для размещения украинцев, эвакуированных из Китая. Об этом Аваков заявил в Новых Санжарах, куда он прибыл и пообщался с местным жителями, протестующими против размещения украинцев в местном медцентре, сообщает УНИАН.

Аваков уточнил, что для поселения эвакуируемых из Китая украинцев рассматривали 16-18 санаториев, но объект в Новых Санжарах лучше всего подошел под все критерии.

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В санатории в Новых Санжарах – изолированная система канализации. "Если бы вода шла в общий коллектор, то ваш санаторий не подошел бы, а тут – в емкость. Ее обеззараживают потом... И санаторий у вас отдельно стоит от всех зданий", - отметил Аваков.

Местные жители заявили, что санаторий находится непосредственно в населенном пункте и не изолирован от других жилых домов. "У нас нет, как в Австралии санатория на острове. Это они своих людей из Китая туда поселили. А Франция в такой же санаторий поселила", - ответил Аваков на заявления протестующих.

В ответ жители выражали претензии по поводу того, что население и местные органы власти якобы не были проинформированы о ситуации заранее.

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