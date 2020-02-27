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27.02.2020, 23:59

Футбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фото

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Футбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фото
Футбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фото
Футбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фотоФутбол. "Бенфика" vs "Шахтер" – драматичная ничья. Украинцы вышли в 1/8 ЛЕ: фото

Решающий матч 1/16 Лиги Европы между "Бенфикой" и "Шахтером" закончился со счетом 3:3

Сегодня, 27 февраля, донецкий "Шахтер" на выезде сыграл с лиссабонской "Бенфикой". Это был решающий матч 1/16 Лиги Европы. 

Игра закончилась со счетом 3:3.

Голы забили:

Пиццы на 9-й минуте - 1:0;

Додо на 12-й минуте сравнял счет - 1:1;

Рубен Диаш на 36-й минуте вывел португальцев вперед - 2:1;

Рафа Силва увеличил разрыв на 47-й минуте - 3:1;

Тарас Степаненко на 49-й минуте поразил ворота "Бенфики" - 3:2;

Алан Патрик на 71-й минуте сравнял счет - 3:3.

"Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Первая встреча в Харькове "Шахтера" с "Бенфикой" завершилась со счетом 2:1 в пользу "Шахтера".

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Теги: футбол, Лига Европы, шахтер, бенфика
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