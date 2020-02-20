Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.02.2020, 23:36

Футбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фото

1 / 9
Футбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фото
Футбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фото
Футбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фотоФутбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фото

Донецкий "Шахтер" победил лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1 в рамках 1/16 финала футбольной Лиги Европы

Сегодня, 20 февраля, донецкий "Шахтер" победил лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1.

Игра проходил в рамках 1/16 финала футбольной Лиги Европы в Харькове на стадионе "Металлист".

Первый тайм обошелся без голов. Во втором "Шахтер" вышел вперед благодаря точному удару Алана Патрика.

На 66-й минуте в ворота украинской команды назначили пенальти, и счет сравнялся. Победный для "Шахтера" гол на 72-й минуте забил Виктор Коваленко.

В итоге 2:  в пользу «Шахтера» в первом матче 1/16 финала ЛЕ.

Ответный матч пройдет 27 февраля во Лиссабоне, победитель этой пары выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

Читайте также: Футбол. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок - СМИ

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Лига Европы, шахтер донецк, бенфика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Протест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежи
Протест в Харькове. У крупного рынка ставят противотанковые ежи
В Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фото
В Одессу прилетел редкий Boeing американских ВМС – фото
Как китайцы "защищают" питомцев от коронавируса: яркие фото
Как китайцы "защищают" питомцев от коронавируса: яркие фото
Материалы по теме
Футбол. "Шахтер" vs "Бенфика": где и когда смотреть матч Лиги Европы
Спорт Футбол. "Шахтер" vs "Бенфика": где и когда смотреть матч Лиги Европы
Коррупционный скандал в ФИФА. Обвинения выдвинули против бывшего генсекретаря
Спорт Коррупционный скандал в ФИФА. Обвинения выдвинули против бывшего генсекретаря
Популярное
фото/видео
Футбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фото
Футбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фото
Автобусы с украинцами из Уханя заехали в Санжары. Произошли столкновения: видео
Автобусы с украинцами из Уханя заехали в Санжары. Произошли столкновения: видео 20:14
Футбол. "Шахтер" vs "Бенфика": где и когда смотреть матч Лиги Европы
Футбол. "Шахтер" vs "Бенфика": где и когда смотреть матч Лиги Европы 19:50
Замглавы МОЗ пытается убедить жителей Санжар, что им ничего не угрожает: видео
Замглавы МОЗ пытается убедить жителей Санжар, что им ничего не угрожает: видео 17:07
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 