Футбол. "Шахтер" vs "Бенфика": украинцы победили – фото

Сегодня, 20 февраля, донецкий "Шахтер" победил лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1.

Игра проходил в рамках 1/16 финала футбольной Лиги Европы в Харькове на стадионе "Металлист".

Первый тайм обошелся без голов. Во втором "Шахтер" вышел вперед благодаря точному удару Алана Патрика.

На 66-й минуте в ворота украинской команды назначили пенальти, и счет сравнялся. Победный для "Шахтера" гол на 72-й минуте забил Виктор Коваленко.

В итоге 2: в пользу «Шахтера» в первом матче 1/16 финала ЛЕ.

Ответный матч пройдет 27 февраля во Лиссабоне, победитель этой пары выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

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