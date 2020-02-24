NHL. Заливщик льда встал в ворота, когда оба вратаря получили травмы – видео

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Заливщик льда Дейв Эйрс вышел экстренным вратарем за "Каролина Харикэйнс" – и принес им победу в матче NHL против "Торонто Мэйпл Лифс"

42-летней канадец Дейв Эйрс, который работает заливщиком льда на стадионе Скоушабэнк-арена в Торонто, дебютировали в сильнейшей хоккейной лиге мира, выйдя в роли экстренного вратаря в матче "Торонто Мэйпл Лифс" – "Каролина Харикэйнс". Об этом сообщает DW.

Канадец вышел в середине второго периода, когда оба вратаря Харикэйнс получили травмы. Эйрс показал хорошую игру: он пропустил всего две шайбы, парировал восемь бросков, а его команда победила со счетом 6:3.

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После матча мужчина получил $500 вознаграждения и униформу на память. Эйрс назвал игру одним из лучших моментов в жизни.

СПРАВКА. В NHL действует правило экстренного вратаря: на каждом стадионе есть люди, которые могут выйти на замену, если у одной из команд не окажется голкиперов в распоряжении. Как правило, экстренные голкиперы – спортсмены-любители. Например, Эйрс до 2015 года играл в любительской лиге, а после завершения карьеры тренируется с фарм-клубом "Торонто Мэйпл Лифс".

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Видео 1 - Frenzy/YouTube

Видео 2 - Mr. BO55/YouTube

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Теги: хоккей, вратарь, nhl, дейв эйрс, заливщик льда, экстренный вратарь, Торонто Мэйпл Лифс, Каролина Харикэйнс
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