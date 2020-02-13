Схватка супертяжей. В NHL подрались игроки весом за 100 кг: видео

Защитник "Лос-Анджелес Кингз" Кертис Макдермид, который весит 106 кг, подрался со 107-килограмовым форвардом "Калгари Флэймз" Миланом Лучичем во время регулярного матча NHL. Об этом сообщает CBS Sports.

Лучич смог повалить оппонента на лед. После это судьи растянули бойцов, которые сразу же отправились на лавку штрафников, где победитель схватки сидел с окровавленным носом.

Поединок закончился со счетом 5:3 в пользу "Кингз". Макдермид также забил одну из шайб.

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Видео: NHL MOMENT/YouTube