Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кертиса Макдермид разбил нос Милан Лучичу, однако схватку проиграл

Защитник "Лос-Анджелес Кингз" Кертис Макдермид, который весит 106 кг, подрался со 107-килограмовым форвардом "Калгари Флэймз" Миланом Лучичем во время регулярного матча NHL. Об этом сообщает CBS Sports.

Лучич смог повалить оппонента на лед. После это судьи растянули бойцов, которые сразу же отправились на лавку штрафников, где победитель схватки сидел с окровавленным носом.

Поединок закончился со счетом 5:3 в пользу "Кингз". Макдермид также забил одну из шайб.

Смотрите также: NHL. Вратарь отбил шайбу чудо-ударом скорпиона – видео

Видео: NHL MOMENT/YouTube

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Кертис Макдермид, Милан Лучич, драка, nhl, хоккей, Лос-Анджелес Кингз, Калгари Флэймз
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Схватка супертяжей. В NHL подрались игроки весом за 100 кг: видео
Схватка супертяжей. В NHL подрались игроки весом за 100 кг: видео
В Одессе полицейские обокрали офис, где работают незрячие: видео
В Одессе полицейские обокрали офис, где работают незрячие: видео
Новый марсоход США оснастили лазером для испарения камней: видео
Новый марсоход США оснастили лазером для испарения камней: видео
Транспорт Протесты дальнобойщиков. Криклий признал несовершенство системы
Крупный портовый оператор из ОАЭ покупает долю в терминале ТИС
Транспорт Крупный портовый оператор из ОАЭ покупает долю в терминале ТИС
Министр о Deutsche Bahn: Хотите заработать? Несите риски и заходите деньгами. Интервью
Транспорт Министр о Deutsche Bahn: Хотите заработать? Несите риски и заходите деньгами. Интервью
Популярное
фото/видео
Схватка супертяжей. В NHL подрались игроки весом за 100 кг: видео
Схватка супертяжей. В NHL подрались игроки весом за 100 кг: видео
В Одессе полицейские обокрали офис, где работают незрячие: видео
В Одессе полицейские обокрали офис, где работают незрячие: видео 12:43
Новый марсоход США оснастили лазером для испарения камней: видео
Новый марсоход США оснастили лазером для испарения камней: видео 11:11
В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана: видео
В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана: видео 11:05
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 