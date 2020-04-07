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Футбол. Умер легендарный экс-главный тренер "Реала", "Барселоны" и "Атлетико"

Футбол. Умер легендарный экс-главный тренер "Реала", "Барселоны" и "Атлетико" - Фото
Радомир Анттич (фото - пресс-служба Атлетико Мадрид)
07.04.2020, 10:15

Радомир Антич – единственный в истории футбола тренер, который возглавлял все три топ-клуба Испании: "Реал", "Атлетико" и "Барселону"

Сербский футболист и тренер Радомир Антич скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает пресс-служба "Атлетико" Мадрид.

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В клубе не уточняют причину смерти бывшего наставника и выражают соболезнования близким усопшего.

"Мы потеряли великого человека и одного из архитекторов великолепного золотого века "Атлетико", - сказал президент клуба Энрике Сересо.

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СПРАВКА. Антич начал свою карьеру как футболист, проведя 17 сезонов в клубах Югославии, Турции, Испании и Англии.

После окончания карьеры игрока он стал тренером, возглавив белградский "Партизан". Наибольшего успеха добился с мадридским "Атлетико", с которым в 1996 году оформил золотой дубль. "Матрасники" триумфовали и в Чемпионате, и в Кубке Испании, оставив не у дел звездные "Реал" и "Барселону".

В 2010-м Антич вывел сборную Сербию в финальную часть Чемпионата мира. Последним клубом легендарного тренера был китайский "Шаньдун Лунэн".

Марк Сировой
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Барселона Реал атлетико тренер радомир антич
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