Президент FIFA: Футбол будет совершенно другим после коронавируса

Футбол должен стать лучше и более социальным после окончания пандемии коронавируса. Об этом в интервью итальянскому агентству ANSA рассказал президент FIFA Джанни Инфантино, передает Reuters.
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"Есть один урок, который вы и я, должно быть, поняли: футбол, который придет после вируса, будет совершенно другим: инклюзивным, более социальным и более объединяющим. Он должен стать связанным с отдельными странами и в то же время более глобальным, менее заносчивым и более дружелюбным", - сказал он.
Инфантино также добавил, что в FIFA станут более человечными и будут чтить "истинные ценности".
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