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Президент FIFA: Футбол будет совершенно другим после коронавируса

Президент FIFA: Футбол будет совершенно другим после коронавируса - Фото
Джанни Инфантино (фото - EPA)
03.04.2020, 11:30

Джанни Инфантино обещает, что футбол станет менее заносчивым и более ответственным после окончания пандемии коронавируса

Футбол должен стать лучше и более социальным после окончания пандемии коронавируса. Об этом в интервью итальянскому агентству ANSA рассказал президент FIFA Джанни Инфантино, передает Reuters.

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"Есть один урок, который вы и я, должно быть, поняли: футбол, который придет после вируса, будет совершенно другим: инклюзивным, более социальным и более объединяющим. Он должен стать связанным с отдельными странами и в то же время более глобальным, менее заносчивым и более дружелюбным", - сказал он.

Инфантино также добавил, что в FIFA станут более человечными и будут чтить "истинные ценности".

  • В конце марта мэр города Бергамо, одного из эпицентров вспышки коронавируса в Италии, сказал, что причиной такой масштабной эпидемии в стране мог стать матч 1/8 Лиги чемпионов "Аталанта" – "Валенсия". Поединок, который прошел в Милане за несколько дней до первого случая COVID-19 в стране, чиновник назвал "биологической бомбой".

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Марк Сировой
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