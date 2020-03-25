"Биологическая бомба". Мэр Бергамо считает футбол причиной эпидемии в Италии

Джорджио Гори (Фото: EPA)

Одна из главных причин распространения коронавируса на территории Италии – футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной командой "Аталанта" и испанской "Валенсией". Такое мнение высказал мэр Бергамо Джорджио Гори, передает Marca.

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По словам мэра, матч, проходивший 19 февраля в Милане, стал "биологической бомбой".

Первый случай заражения коронавирусом диагностировали в Италии 23 февраля.

"Тогда мы еще не знали, что происходит. Если вирус уже передавался, то 40 000 фанатов, которые посетили стадион Сан-Сиро, могли быть заражены. Никто не знал, что вирус уже распространялся. Многие смотрели игру в компаниях, в тот вечер было много контактов. Вирус передавался от человека к человеку", - заявил мэр.

По его словам, есть и другие причины распространения коронавируса в Италии.

"Матч был не единственным, потому что вспышка действительно была в больнице Альцано-Ломбардо, начавшись с пациента с пневмонией неизвестного происхождения, от которого заразились другие пациенты больницы, врачи и медсестры. Это был эпицентр возгорания", - заявил Гори.

По состоянию на вечер 25 марта в Италии зафиксировано 74 386 случаев заболевания COVID-19, умерли 7503 человека, выздоровели 9362.

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22 марта итальянские эпидемиологи опубликовали отчет, в котором проанализировали возраст и симптомы умерших от коронавируса в Италии.

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