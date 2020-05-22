Карантин в Киевской области сегодня не снимут: ситуация не позволяет

Дезинфекция остановок общественного транспорта (Фото: пресс-служба КГГА)

В Киевской области показатель заболеваемости коронавирусом превышает установленный лимит для ослабления карантина, и потому сегодня его не ослабят, как в части других областей. Такое решение принято в Киевской облгосадминистрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Текущее количество новых случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю, отметили в КОГА, – в среднем 13,9 на 100 000 человек, а должно быть меньше 12. Загруженность "коронавирусных" коек в медучреждениях области – 8,9% (для ослабления карантина нужно менее 50%), среднее количество ПЦР-тестов – 19,2 на 100 000 человек (нужно более 12).

"Так как один из необходимых факторов (инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - пояснили чиновники.

Они добавили, что отслеживают ситуацию ежедневно и в случае ее улучшения решение об ослаблении карантина "будет принято немедленно".

Читайте также: В МОЗ назвали даты возобновления работы транспорта, ресторанов и детсадов

Таким образом, те в области, кто намеревался сегодня поехать в Киев на общественном транспорте, пока не смогут этого сделать. Не убираются пока и другие ограничения.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

На утро 21 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 706 человек, 579 человек умерли, 6227 пациентов выздоровели.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, но он будет адаптивным: это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации.

21 мая в Минздраве заявили, что только 13 областей готовы к ослаблению карантина.

LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: Шмыгаль заявил, что летальность коронавируса в Украине вдвое ниже, чем в Швеции