Карантин в Киевской области сегодня не снимут: ситуация не позволяет

В Киевской области показатель заболеваемости коронавирусом превышает установленный лимит для ослабления карантина, и потому сегодня его не ослабят, как в части других областей. Такое решение принято в Киевской облгосадминистрации.
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Текущее количество новых случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю, отметили в КОГА, – в среднем 13,9 на 100 000 человек, а должно быть меньше 12. Загруженность "коронавирусных" коек в медучреждениях области – 8,9% (для ослабления карантина нужно менее 50%), среднее количество ПЦР-тестов – 19,2 на 100 000 человек (нужно более 12).
"Так как один из необходимых факторов (инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - пояснили чиновники.
Они добавили, что отслеживают ситуацию ежедневно и в случае ее улучшения решение об ослаблении карантина "будет принято немедленно".
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Таким образом, те в области, кто намеревался сегодня поехать в Киев на общественном транспорте, пока не смогут этого сделать. Не убираются пока и другие ограничения.
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