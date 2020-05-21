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В МОЗ назвали даты возобновления работы транспорта, ресторанов и детсадов

В МОЗ назвали даты возобновления работы транспорта, ресторанов и детсадов - Фото
Киев. Открытие летней терассы кафе после ослабления карантина (Фото - Сергей Долженко, EPA)
21.05.2020, 21:20

В частности, возобновление авиаперелетов запланировано на 15 июня

дополнено

В МОЗ рассказали, как по мере прохождения этапов адаптивного карантина будет возобновляться социальная и экономическая жизнь в Украине.

В частности, согласно инфографике МОЗ, общественный транспорт начнет работать с 22 мая, с 25 мая запустят метро и откроют детсады, с 10 июня смогут возобновить работу в помещениях кафе и рестораны, полноценно заработают отели и хостелы, а с 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

В МОЗ напомнили, что ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

ОБНОВЛЕНО В 21:45. Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина до 22 июня.

  • 20 мая Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19. 
  • Сегодня в Центре общественного здоровья заявили, что в Украине только 13 областей готовы к ослаблению карантина.
Вадим Ребрина
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