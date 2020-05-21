В МОЗ назвали даты возобновления работы транспорта, ресторанов и детсадов

В МОЗ рассказали, как по мере прохождения этапов адаптивного карантина будет возобновляться социальная и экономическая жизнь в Украине.
В частности, согласно инфографике МОЗ, общественный транспорт начнет работать с 22 мая, с 25 мая запустят метро и откроют детсады, с 10 июня смогут возобновить работу в помещениях кафе и рестораны, полноценно заработают отели и хостелы, а с 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.
В МОЗ напомнили, что ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.
ОБНОВЛЕНО В 21:45. Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина до 22 июня.