В Минздраве объяснили, как регионы будут выходить из карантина и назвали сроки

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине введут три критерия по заболеваемости на COVID-19, от которых будет зависеть выход из карантина. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы вводим три критерия по заболеваемости на коронавирус и его распространению. Каковы эти критерии - это заболеваемость за последние семь дней на 100 000 населения, это заполненность коек в больницах, которые лечат больных коронавирусной болезнью, она не должна превышать 50%, и еще один критерий - количество тестирований, проводимых в каждом регионе", - отметил Степанов.

По его словам, все эти критерии соответствуют каждому этапу (выхода из карантина, - ред.). "Если соблюдает тот или иной регион определенных критериев, то он может переходить на следующий этап смягчений. Эти этапы мы будем вводить соответственно 22 мая, потом 1 июня, 10 июня и 21 июня", - уточнил Степанов.

Степанов объяснил, что с 22 мая начнется адаптивный карантин, который предусматривает восстановление работы общественного транспорта, пригородного транспорта, возможность проведения спортивных мероприятий при соблюдении определенных противоэпидемических мероприятий.

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