Кабмин опубликовал постановление о смягчении карантина: кому разрешили работать

Контрактовая площадь в Киеве (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Кабинет министров опубликовал текст изменений в постановление о продлении режима чрезвычайной ситуации до 22 мая. Изменения предполагают ослабление карантина для ряда организаций и предприятий с 11 мая.

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При том, что в целом работа торгово-развлекательных комплексов запрещена постановлением №343, изменениями к этому документу с 11 мая разрешается работа магазинов в ТРЦ, а также учреждений бытового обслуживания. Но при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты, включая защиту лица, глаз, рук. Также на 10 кв м торговой площади может находится только один посетитель.

Также разрешается работа заведений общественного питания на летних площадках, но при условии, что столики будут размещены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. За одним столом могут сидеть не более двух человек, без учета детей до 14 лет. Персонал и посетители, кроме времени приема пищи, должны быть в масках.

Разрешается проведение спортивных тренировок профессиональных клубов и команд. Условие — маски. Если тренировка проходит в помещении, то не более одного человека на 10 кв м.

Могут открыться музеи и историко-культурные заповедники. Для этого нужно решение собственника или органа управления. Персонал и посетители должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Разрешается деятельность предприятий, работающих в области СМИ: точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий и т.д.

Журналистам разрешается съемка и другая журналистская деятельность, в том числе в помещениях, если одновременно в одном месте будет находится не более 50 человек, будет ограничено место съемки и все обеспечены средствами защиты.

Такие же условия для осуществления кино- и видеосъемки, в том числе в помещениях.

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Разрешается проведение репетиций и тренировок в театрах, цирках и художественных коллективах, если это не предусматривает одновременного нахождения в одном месте более 50 человек, без зрителей. Все должны быть обеспечены средствами защиты.

Разрешается деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов. Могут открыться стоматологические кабинеты и клиники.

Кроме того Кабмин до 22 мая продлил ограничения на пересечение госграницы, а также приостановку работы пунктов пропуска на админгранице с Крымом.

4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании правительства.

В Украине по состоянию на утро 7 мая - 13 691 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели . LIGA.net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.