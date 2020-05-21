В Минздраве объяснили, сколько областей готовы к ослаблению карантина

Игорь Кузин (Фото: uacrisis.org)

В Украине только 13 областей готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает LB.ua.

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"Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", - отметил Кузин.

По его словам, в ближайшее время на сайте Минздрава и ЦОЗ будет общая таблица по всем показателям.

"Она будет ежедневно меняться, для того чтобы все имели возможность отслеживать, кто отвечает требованиям, а кто - нет. Например, Черновицкая область, к сожалению, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое", - объяснил Кузин.

Он добавил, что Киев под эти параметры тоже пока не попадает.

На утро 20 мая в Украине наибольшее число заболевших COVID-19 - в Черновицкой области, там же и больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки.

Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. 20 мая сообщалось, что

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