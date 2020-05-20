Карантин. Зеленский объяснил, почему транспорт между областями пока не запустят

В Украине пока транспорт между областями запускать пока не будут, поскольку не во всех областях отмечается спад заболеваемости по коронавирусу. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.
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По его словам, статистика по коронавирусу позволяет некоторые этапы (смягчения карантина, - ред.) переносить.
"С 22 мая заработает транспорт, транспорт городской, транспорт пригородный. Между областями пока транспорт мы не можем обеспечить, потому что у нас только шесть областей готовы к этому. Только в шести мы видим нормальную статистику, где снижение заболевших", - отметил Зеленский.
Он добавил, что детсады получат сегодня все рекомендации от Минздрава, какой должна быть безопасная ситуация по коронавирусу, с 25 мая – детсады тоже заработают.
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