Карантин. Зеленский объяснил, почему транспорт между областями пока не запустят

Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Украине пока транспорт между областями запускать пока не будут, поскольку не во всех областях отмечается спад заболеваемости по коронавирусу. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, статистика по коронавирусу позволяет некоторые этапы (смягчения карантина, - ред.) переносить.

"С 22 мая заработает транспорт, транспорт городской, транспорт пригородный. Между областями пока транспорт мы не можем обеспечить, потому что у нас только шесть областей готовы к этому. Только в шести мы видим нормальную статистику, где снижение заболевших", - отметил Зеленский.

Он добавил, что детсады получат сегодня все рекомендации от Минздрава, какой должна быть безопасная ситуация по коронавирусу, с 25 мая – детсады тоже заработают.

Запорожской, Луганской и Сумской областях за сутки нет ни одного заболевшего. 20 мая сообщалось , что в

На утро 20 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 230 человек, 564 человека умерли, 5955 пациентов выздоровели.

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