Транспорт и детские сады: что планируют открыть и разрешить с 22 мая

Очереди на остановках (Фото: ЕРА)

После 22 мая Кабмин может разрешить работу общественного транспорта и детских садов. Об этом сегодня, 14 мая, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Степанов рассказал, что правительство установило интервал между этапами выхода из карантина в 10 дней, поскольку за это время есть возможность оценить готовность к ослаблению ограничений.

С 22 мая, по словам министра, Кабмин планирует разрешить:

- спортивные соревнования без зрителей;

- работу отелей - кроме хостелов, и без работы ресторанов и спортивных залов;

- проведение внешнего независимого оценивания в школах;

- работу общественного транспорта;

- работу детских садов.

Все, что разрешается, будет возможно только при выдерживании противоэпидемических мер - ношения масок, соблюдения дистанции, дезинфекции рук.

7 мая 2020-го опубликовано постановление о смягчении карантина: кому разрешили работать опубликовано

Вчера Кабинет министров разрешил украинцам гулять по улицам группами до восьми человек, а за одним столиком на летних площадках смогут одновременно сидеть до четырех человек, при условии соблюдения ими безопасной дистанции.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE