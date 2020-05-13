Карантин. По улицам можно гулять по 8 человек, а собираться в кафе - вчетвером

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Кабинет министров разрешил украинцам гулять по улицам группами до восьми человек, а за одним столиком на летних площадках смогут одновременно сидеть до четырех человек, при условии соблюдения ими безопасной дистанции. Об этом говорится в изменениях к постановлению № 211, утвержденных сегодня на заседании правительства.

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Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, раньше за одним столиком могли сидеть только два человека - теперь "этот перечень расширили до четырех лиц, но оставили расстояние полтора метра между местами для сидения". Дети до 14 лет при этом учитываться не будут.

Также, если раньше были разрешены только летние площадки под открытым небом, то сейчас к ним добавились и те, что работают под тентами, на верандах. Посетители должны будут находится на территории кафе в масках (кроме моментов приема пищи), а сотрудники заведений - использовать средства индивидуальной защиты "для лица, глаз и рук", говорится в постановлении.

Дополнительно Кабмин увеличил количество людей, которые могут вместе гулять по улицам, с двух до восьми человек.

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17 марта в правительстве приняли решение усилить карантинные меры.

3 апреля Кабмин ужесточил карантин, запретив передвигаться по улицам более двух человек.

7 мая было опубликовано постановление о смягчении карантина: кому разрешили работать.

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