Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В трех областях Украины за сутки нет новых случаев COVID-19: карта

Коронавирус. В трех областях Украины за сутки нет новых случаев COVID-19: карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
20.05.2020, 09:00

Больше всего заболевших за сутки в Киеве, Волынской и Черновицкой областях, в трех областях - ни одного нового пациента с COVID-19

На утро 20 мая в Украине наибольшее число заболевших COVID-19 - в Черновицкой области, там же и больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Киеве, Черновицкой и Волынской областях.

В Запорожской, Луганской и Сумской областях за сутки нет ни одного заболевшего.

С начала эпидемии более 2000 заболевших выявили в Киеве и Черновицкой области. Более 1000 пациентов зарегистрировано в Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областях.

Данные по областям:

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

(Нажмите, чтобы увеличить)

Черновицкая - 2796 заболевших (54 за сутки);

Киев - 2410 (51);

Киевская - 1261 (16);

Ивано-Франковская - 1246 (11);

Ровенская - 1217 (29);

Львовская - 1136 (38);

Тернопольская - 1089 (8);

Закарпатская - 922 (11);

Днепропетровская - 849 (6);

Харьковская - 836 (20);

Одесская - 792 (8);

Винницкая - 766 (15);

Волынская - 676 (41);

Житомирская - 583 (10);

Кировоградская - 450 (5);

Запорожская - 385 (0);

Черкасская - 381 (5);

Хмельницкая - 280 (13);

Полтавская - 265 (1);

Николаевская - 264 (1);

Херсонская - 172 (4);

Сумская - 164 (0);

Донецкая - 133 (2);

Черниговская - 115 (5);

Луганская - 42 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

  • На утро 20 мая в мире зафиксировали 4 986 406 заболевших COVID-19 (94 813 за сутки), 324 911 человек умерли (4589 за сутки), 1 958 525 - выздоровели. Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании.
  • На утро 20 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 230 человек, 564 человека умерли, 5955 пациентов выздоровели.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Инфографика: ЦОЗ МОЗ

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
регионы коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 