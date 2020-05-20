Коронавирус. В трех областях Украины за сутки нет новых случаев COVID-19: карта

На утро 20 мая в Украине наибольшее число заболевших COVID-19 - в Черновицкой области, там же и больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
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Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Киеве, Черновицкой и Волынской областях.
В Запорожской, Луганской и Сумской областях за сутки нет ни одного заболевшего.
С начала эпидемии более 2000 заболевших выявили в Киеве и Черновицкой области. Более 1000 пациентов зарегистрировано в Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областях.
Данные по областям:
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Черновицкая - 2796 заболевших (54 за сутки);
Киев - 2410 (51);
Киевская - 1261 (16);
Ивано-Франковская - 1246 (11);
Ровенская - 1217 (29);
Львовская - 1136 (38);
Тернопольская - 1089 (8);
Закарпатская - 922 (11);
Днепропетровская - 849 (6);
Харьковская - 836 (20);
Одесская - 792 (8);
Винницкая - 766 (15);
Волынская - 676 (41);
Житомирская - 583 (10);
Кировоградская - 450 (5);
Запорожская - 385 (0);
Черкасская - 381 (5);
Хмельницкая - 280 (13);
Полтавская - 265 (1);
Николаевская - 264 (1);
Херсонская - 172 (4);
Сумская - 164 (0);
Донецкая - 133 (2);
Черниговская - 115 (5);
Луганская - 42 (0).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
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Инфографика: ЦОЗ МОЗ