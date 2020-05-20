Коронавирус. В трех областях Украины за сутки нет новых случаев COVID-19: карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

На утро 20 мая в Украине наибольшее число заболевших COVID-19 - в Черновицкой области, там же и больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Киеве, Черновицкой и Волынской областях.

В Запорожской, Луганской и Сумской областях за сутки нет ни одного заболевшего.

С начала эпидемии более 2000 заболевших выявили в Киеве и Черновицкой области. Более 1000 пациентов зарегистрировано в Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областях.

Данные по областям:

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Черновицкая - 2796 заболевших (54 за сутки);

Киев - 2410 (51);

Киевская - 1261 (16);

Ивано-Франковская - 1246 (11);

Ровенская - 1217 (29);

Львовская - 1136 (38);

Тернопольская - 1089 (8);

Закарпатская - 922 (11);

Днепропетровская - 849 (6);

Харьковская - 836 (20);

Одесская - 792 (8);

Винницкая - 766 (15);

Волынская - 676 (41);

Житомирская - 583 (10);

Кировоградская - 450 (5);

Запорожская - 385 (0);

Черкасская - 381 (5);

Хмельницкая - 280 (13);

Полтавская - 265 (1);

Николаевская - 264 (1);

Херсонская - 172 (4);

Сумская - 164 (0);

Донецкая - 133 (2);

Черниговская - 115 (5);

Луганская - 42 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

На утро 20 мая в мире зафиксировали 4 986 406 заболевших COVID-19 (94 813 за сутки), 324 911 человек умерли (4589 за сутки), 1 958 525 - выздоровели. Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании.

выздоровели. Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании. На утро 20 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 230 человек, 564 человека умерли, 5955 пациентов выздоровели.

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Инфографика: ЦОЗ МОЗ