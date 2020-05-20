COVID-19. В мире почти 5 млн заболевших, за сутки - почти 95 000 новых случаев

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

На утро 20 мая в мире зафиксировали 4 986 406 заболевших COVID-19 (94 813 за сутки), 324 911 человек умерли (4589 за сутки), 1 958 525 - выздоровели. Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании. Об этом говорится в данных, сведенных на портале Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Страны, где заболело более 200 000 человек:

США: 1 570 583 заболевших (20 289 за сутки), 93 533 умерли (1552 за сутки), 361 180 выздоровели;

Россия: 299 941 заболевший (9263 за сутки), 2837 умерло (115 за сутки), 76 130 выздоровело;

Испания: 278 803 заболевших (615 за сутки), 27 778 умерших (69 за сутки), 196 958 выздоровевших;

Бразилия: 271 885 заболевших (16 517 за сутки), 17 983 умерших (1130 за сутки), 106 794 выздоровевших;

Великобритания: 248 818 заболевших (2412 за сутки), 35 341 умерший (545 за сутки), данных о выздоровевших нет;

Италия: 226 699 заболеших (813 за сутки), 32 169 умерших (162 за сутки), 129 401 заболевший.

В конце 2019-го в Ухане (Китай) появился ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, который может вызывать потенциально смертельное развитие пневмонии.

1 мая сообщалось, что Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19.

На утро 19 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 876 человек, 548 человек умерли , 5632 пациента выздоровели.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE