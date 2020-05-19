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Коронавирус. В Украине за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

Коронавирус. В Украине за сутки выздоровело больше людей, чем заболело - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
19.05.2020, 08:41

На сегодня в Украине коронавирус подтвержден у 18 876 человек, 548 пациентов умерли от болезни

В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 356 пациентов, выявлено 260 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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На 08:40 19 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 876 человек, 548 человек умерли, 5632 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 260 новых случая заболевания (сутками ранее - 325), 13 человек умерло (сутками ранее - 21), выздоровело 356 пациентов (сутками ранее - 160).

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Денис Юдин
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