Коронавирус. В Украине за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 356 пациентов, выявлено 260 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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На 08:40 19 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 876 человек, 548 человек умерли, 5632 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 260 новых случая заболевания (сутками ранее - 325), 13 человек умерло (сутками ранее - 21), выздоровело 356 пациентов (сутками ранее - 160).

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На утро 19 мая в мире зафиксировали 4 893 260 заболевших COVID-19 , больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании.

В Минздраве заявили, что Украина потенциально готова возобновить авиасообщение с Европейским союзом

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