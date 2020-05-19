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COVID-19. Заболели 4,9 млн человек: больше всего в США и РФ – динамика пандемии

COVID-19. Заболели 4,9 млн человек: больше всего в США и РФ – динамика пандемии - Фото
Медик в защитном костюме (Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/EPA)
19.05.2020, 07:09

Россия и США – мировые лидеры по числу заболевших коронавирусом. Бразилия - на втором месте в мире по суточному числу новых больных COVID-19

На 6:15 утра 19 мая в мире зафиксировали 4 893 260 заболевших COVID-19, больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании. Об этом говорится в сведенных данных на портале Worldometers.

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В США – зарегистрировали 1 550 294 человек с выявленным коронавирусом (+27 766 за минувшие сутки). 91 981 человек умер, 356 383 пациентов выздоровели.

В России – 290 678 заболевших (+8926). Умерли 2722 пациентов, 70 209 выздоровели.

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Испания занимает третье место в мире по числу зафиксированных заболевших - 278 188 (+469). В стране умерли 27 709 пациентов, выздоровели – 196 958.

Бразилия обошла Великобританию по числу заболевших. Выявлено 255 368 заболевших (+14 288). Скончались 16 853 человека, 100 459 пациентов выздоровели.

В Великобритании - 246 406 (+2711) инфицированных, умерли 34 796, данные о выздоровевших не сообщаются.

В Италии, первом европейском очаге коронавируса, выявили 225 886 больных (+451). 32 007 пациентов умерли, 127 326 – выздоровели.

Франция – седьмая в мире страна по числу заболевших. COVID-19 выявили у 179 927 пациентов (+358), 28 239 из них скончались, 61 728 – выздоровели.

В Германии – 179 927 заболевших (+638), 8123 умерших. Одолели недуг 154 600 пациентов.

В список стран, где зафиксировано больше 100 000 случаев также входят Турция (+1158), Иран (+2294) и Индия (+4630).

  • В конце 2019-го в Ухане (Китай) появился ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, который может вызывать потенциально смертельное развитие пневмонии.
  • 1 мая сообщалось, что Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19.
  • Вчера в китайской провинции Цзилинь, в которой проживает около 108 миллионов человек, снова ввели карантин, чтобы локализовать вспышку заражения коронавирусом.

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Марк Сировой
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