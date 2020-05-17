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Советник правительства КНР рассказал, как в Ухане скрывали данные о коронавирусе

Советник правительства КНР рассказал, как в Ухане скрывали данные о коронавирусе - Фото
Фото: Su Yang/EPA
17.05.2020, 20:25

Китайский медик Чжун Наньшань говорит, что власти Уханя утаивали реальное число больных COVID-19 в начале вспышки коронавируса

Местные власти Уханя скрывали данные о количестве больных СOVID-19 в начале вспышки коронавируса. Об этом рассказал старший медицинский советник правительства Китая Чжун Наньшань, передает СNN.

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"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, а потом я сказал, что, вероятно, у нас большее число зараженных", - сказал он.

По его словам, когда он прибыл 18 января в Ухань, ему звонили врачи и бывшие студенты, предупреждая, что ситуация намного хуже, чем в официальных отчетах.

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Подозрения у Наньшаня возникли, когда в течение 10 дней число официально зарегистрированных больных оставалось на уровне 41 пациента, хотя уже стали появляться сообщения об инфицировании за рубежом.

"Я не верил этому результату, поэтому я продолжал просить, чтобы мне дали реальное число. Они очень неохотно отвечали на мои вопросы", - сказал он.

Через два дня, 20 января, в Пекине ему сообщили реальное состояние дел в Ухане: 198 заболевших, среди которых 13 медиков, и три летальных исхода. В тот же день Наньшань предложил ввести в Ухане карантин, который затем вступил в силу 23 января.

Хотя медик и признал, что власти Уханя утаивали информацию в начале вспышки, он отрицает, что центральные власти Китая фальсифицировали статистику о масштабах эпидемии.

"С 23 января, я считаю, все данные корректны", - подытожил он.

  • В конце 2019-го в Ухане (Китай) появился ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, который может вызывать потенциально смертельное развитие пневмонии.
  • 27 января в интервью китайскому телевидению мэр Уханя Чжоу Сянвань признал, что местные власти не раскрывали общественности информацию о коронавирусе "своевременно". Он это объяснил тем, что  "местное правительство может раскрывать информацию только после получения разрешения".
  • 1 мая сообщалось, что Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19.

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Марк Сировой
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Китай ухань коронавирус COVID-19 Чжун Наньшань
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