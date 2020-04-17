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Как выглядит популярный в теориях заговора Институт вирусологии в Ухане: видео

Как выглядит популярный в теориях заговора Институт вирусологии в Ухане: видео - Фото
Фото: Wuhan Institute of Virology
17.04.2020, 12:35

Лояльный к президенту США канал Fox News опубликовал материал, в котором говорится, что источником коронавируса якобы была лаборатория в Ухане

На фоне бездоказательных заявлений в некоторых СМИ, что коронавирус пошел по миру якобы после утечки из Института вирусологии в Ухане, протрамповский республиканский канал Fox News опубликовал материал со ссылкой на "знакомые с действиями властей КНР в начале эпидемии источники", что нулевым пациентом был сотрудник института.

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Это учреждение стало центром для многих теорий заговора о происхождении SARS-CoV-2.

"Источник" канала утверждает, что лаборант института, исследуя летучих мышей, заразился от них вирусом и затем вынес инфекцию в город, который стал первым очагом вспышки COVID-19. В статье речь идет о том, что китайцы изучали подобные коронавирусы без намерения использовать их как оружие.

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Власти США заявили вчера, пишет CNN, что будут расследовать такую гипотезу среди многих других. Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в причинах пандемии. Вслед за этим о подозрении заявили и в Британии.

Нажмите, чтобы увеличить (фото – ЕРА):

СПРАВКА. Уханьский институт вирусологии Китайской академии наук расположен в районе Цзянся, Ухань. В 2015-м в сотрудничестве с французскими инженерами там открыли первую на континентальном Китае лабораторию с уровнем биобезопасности "4" с бюджетом строительства $44 млн. В рамках исследований там создали гибридный вирус на основе коронавируса летучих мышей. Нет никаких подтверждений, что SARS-CoV-2 мог быть создан искусственно.

В декабре 2019-го, когда в Ухане появились случаи вирусной пневмонии, институт проверил свою коллекцию патогенов и выяснил, что SARS-CoV-2 на 96% похож на один из их образцов. В институте утверждают, что теории заговора "серьезно навредили нашим экстренным исследованиям". Официальная версия гласит, что вирус впервые заразил человека на рынке морепродуктов в Ухане.

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В начале марта секретарь СНБО Алексей Данилов также заявил, что коронавирус – "из секретной лаборатории F-4 в Ухане". 

Фото: ЕРА, видео: New China TV

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Евгений Пилипенко
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