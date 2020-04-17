Китаю придется ответить на сложные вопросы о начале пандемии - МИД Британии

Фото: Wu Hong/ЕРА

Китаю придется ответить на "сложные вопросы" о том, как началась вспышка коронавируса и можно ли было ее предотвратить. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Совершенно необходимо провести очень глубокий анализ этих уроков, включая начало вспышки вируса <...> Он должен проводиться на основе научных данных", - сказал Рааб.

Он добавил, что пандемия показала "ценность международного сотрудничества" и то, что Великобритания хорошо поработала с Китаем в вопросах возвращения британских граждан и поставках медоборудования.

При этом глава МИД Великобритании, говоря о будущем отношений с Китаем, заявил, что нет сомнений в том, что "после кризиса все будет не так, как обычно": "Нам нужно будет задать сложные вопросы о том, как он (вирус - ред.) возник и как его можно было остановить раньше".

Читайте также: "Наивно так думать". Макрон считает, что Китай борется с коронавирусом не лучше Запада