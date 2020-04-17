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Китаю придется ответить на сложные вопросы о начале пандемии - МИД Британии

Китаю придется ответить на сложные вопросы о начале пандемии - МИД Британии - Фото
Фото: Wu Hong/ЕРА
17.04.2020, 11:22

В Великобритании считают, что Китаю придется ответить на "сложные вопросы" о начале вспышки коронавируса

Китаю придется ответить на "сложные вопросы" о том, как началась вспышка коронавируса и можно ли было ее предотвратить. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает Reuters.

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"Совершенно необходимо провести очень глубокий анализ этих уроков, включая начало вспышки вируса <...> Он должен проводиться на основе научных данных", - сказал Рааб. 

Он добавил, что пандемия показала "ценность международного сотрудничества" и то, что Великобритания хорошо поработала с Китаем в вопросах возвращения британских граждан и поставках медоборудования.

При этом глава МИД Великобритании, говоря о будущем отношений с Китаем, заявил, что нет сомнений в том, что "после кризиса все будет не так, как обычно": "Нам нужно будет задать сложные вопросы о том, как он (вирус - ред.) возник и как его можно было остановить раньше".

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Владислав Сердюк
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