Данилов заявил, что коронавирус "из секретной лаборатории". Доказательств нет

Украинская сторона считает, что массовое распространение коронавирусной инфекции COVID-19 произошло из-за утечки в секретной лаборатории F-4, которая находится в Ухане. Об этом в интервью Украинскому радио заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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"В Китае уже за 80 000 (заразившихся, - ред.). Там есть город, откуда оно все пошло - это Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных…, что - это животные, змеи. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла эта утечка", - подчеркнул Данилов.
По его словам, "это проблема китайской стороны, и они это понимают".
"Поэтому они предпринимали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит", - уточнил Данилов.
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