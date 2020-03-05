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Данилов заявил, что коронавирус "из секретной лаборатории". Доказательств нет

Данилов заявил, что коронавирус "из секретной лаборатории". Доказательств нет - Фото
Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)
05.03.2020, 15:41

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в китайском городе Ухань находится одна из секретных лабораторий F-4

Украинская сторона считает, что массовое распространение коронавирусной инфекции COVID-19 произошло из-за утечки в секретной лаборатории F-4, которая находится в Ухане.  Об этом в интервью Украинскому радио заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

LIGA.net попыталась найти подтверждение слов Данилова в открытых источниках. Однако ничего, кроме фейков об этом, мы не нашли.

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"В Китае уже за 80 000 (заразившихся, - ред.). Там есть город, откуда оно все пошло - это Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных…, что - это животные, змеи. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла эта утечка", - подчеркнул Данилов.

По его словам, "это проблема китайской стороны, и они это понимают".

"Поэтому они предпринимали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит", - уточнил Данилов.

  • В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется.
  • 3 марта в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: вирус поразил мужчину в Черновцах.
  • 3 марта министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляла, что в Украине ограничительные меры из-за распространения заболевания коронавирусом COVID-19 будут вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных.

Читайте также хронику LIGA.net: Коронавирус из Китая: главные новости

Арина Толина
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снбо Алексей Данилов коронавирус COVID-19 лаборатория F4
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