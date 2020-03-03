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Коронавирус. Минздрав назвал условия введения карантина

Коронавирус. Минздрав назвал условия введения карантина - Фото
Зоряна Скалецкая (Фото: пресс-служба президента)
03.03.2020, 13:33

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не исключает возможность введения карантина в зависимости от количества инфицированных украинцев

В Украине ограничительные меры из-за распространения заболевания коронавирусом COVID-19 будут вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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По ее словам, специалисты постоянно мониторят ситуацию, с конца января созданы противоэпидемические комиссии в каждой области.

Она призвала не паниковать и напомнила, что "основной вопрос в распространении коронавируса - самоизоляция, которая минимизирует передачу инфекции".

"На сегодня, в зависимости от того, как будет проявляться динамика появления больных коронавирусом, такие решения возможны", - отметила Скалецкая, добавив, что Минздрав рассматривает несколько планов по развитию ситуации в стране.

  • В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.
  • По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется.
  • 3 марта в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: вирус поразил мужчину в Черновцах.
  • Правительство в материале "Что надо знать о новом коронавирусе?" предлагает ознакомиться и передать остальным сведения о COVID-19.

Читайте также хронику LIGA.net: Коронавирус из Китая: главные новости

Арина Толина
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