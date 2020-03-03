Коронавирус. Минздрав назвал условия введения карантина

В Украине ограничительные меры из-за распространения заболевания коронавирусом COVID-19 будут вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
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По ее словам, специалисты постоянно мониторят ситуацию, с конца января созданы противоэпидемические комиссии в каждой области.
Она призвала не паниковать и напомнила, что "основной вопрос в распространении коронавируса - самоизоляция, которая минимизирует передачу инфекции".
"На сегодня, в зависимости от того, как будет проявляться динамика появления больных коронавирусом, такие решения возможны", - отметила Скалецкая, добавив, что Минздрав рассматривает несколько планов по развитию ситуации в стране.
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