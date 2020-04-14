В США хотят расследовать причины пандемии коронавируса, роль ВОЗ и Китая

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

Комитет по внутренней безопасности и правительственным делам Сената США начинает широкомасштабное расследование причин и ответных действий на пандемию коронавируса. Об этом заявил председатель комитета Рон Джонсон в интервью Politico.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Комитет планирует выяснить, почему запасы США не были "лучше подготовлены" к пандемии, почему фармацевтические препараты и оборудование производится за рубежом, а также предметом расследования станет реакция ВОЗ на COVID-19 и как вирус распространялся изначально.

"С чего все это началось? Была ли это передача от животного человеку? Было ли это из лаборатории в Китае? Возможно, это были самые лучшие намерения, попытки придумать разные лекарства, с различными методами лечения коронавируса в целом. Нам нужно знать, какую роль могла бы сыграть ВОЗ в попытках скрыть это", - заявил Джонсон.

Расследованием над ролью ВОЗ будет заниматься сенатор Рик Скотт, который, по данным Politico, в одном из интервью заявлял, что "мы не можем доверять коммунистическому Китаю", а также, "что мы не можем доверять ВОЗ, потому что они лгут нам".

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE