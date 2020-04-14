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В США хотят расследовать причины пандемии коронавируса, роль ВОЗ и Китая

В США хотят расследовать причины пандемии коронавируса, роль ВОЗ и Китая - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
14.04.2020, 13:15

В США хотят расследовать причины пандемии COVID-19, а также роль ВОЗ и Китая

Комитет по внутренней безопасности и правительственным делам Сената США начинает широкомасштабное расследование причин и ответных действий на пандемию коронавируса. Об этом заявил председатель комитета Рон Джонсон в интервью Politico

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Комитет планирует выяснить, почему запасы США не были "лучше подготовлены" к пандемии, почему фармацевтические препараты и оборудование производится за рубежом, а также предметом расследования станет реакция ВОЗ на COVID-19 и как вирус распространялся изначально.

"С чего все это началось? Была ли это передача от животного человеку? Было ли это из лаборатории в Китае? Возможно, это были самые лучшие намерения, попытки придумать разные лекарства, с различными методами лечения коронавируса в целом. Нам нужно знать, какую роль могла бы сыграть ВОЗ в попытках скрыть это", - заявил Джонсон.

Расследованием над ролью ВОЗ будет заниматься сенатор Рик Скотт, который, по данным Politico, в одном из интервью заявлял, что "мы не можем доверять коммунистическому Китаю", а также, "что мы не можем доверять ВОЗ, потому что они лгут нам".

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Владислав Сердюк
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