Помпео уже не уверен, что коронавирус появился в лаборатории Уханя

У США нет уверенности в том, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось из лаборатории в китайском Ухане. Об этом заявил глава Госдепа Майкл Помпео на пресс-конференции, передает New York Post.
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"У нас нет уверенности относительно того, началось ли это в лаборатории<…>Разведывательное сообщество все еще выясняет, где именно появился этот вирус", - сказал он.
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По словам Помпео, Китай не дает доступа американским специалистам к первым образцам патогена, что мешает выяснить, появился COVID-19 естественным или искусственным путем.
Глава Госдепа вновь обвинил Пекин в непрозрачности и сказал, что лишь Коммунистическая партия КНР знает, кто был "нулевым пациентом" с коронавирусом.
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