Помпео уже не уверен, что коронавирус появился в лаборатории Уханя

Майкл Помпео (Фото: Olivier Hoslet/ЕРА)

У США нет уверенности в том, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось из лаборатории в китайском Ухане. Об этом заявил глава Госдепа Майкл Помпео на пресс-конференции, передает New York Post.

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"У нас нет уверенности относительно того, началось ли это в лаборатории<…>Разведывательное сообщество все еще выясняет, где именно появился этот вирус", - сказал он.

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По словам Помпео, Китай не дает доступа американским специалистам к первым образцам патогена, что мешает выяснить, появился COVID-19 естественным или искусственным путем.

Глава Госдепа вновь обвинил Пекин в непрозрачности и сказал, что лишь Коммунистическая партия КНР знает, кто был "нулевым пациентом" с коронавирусом.

30 апреля, сообщалось, что Американское разведывательное сообщество считает, что вирус COVID-19, возникший в Китае, не был искусственным или генетически модифицированным.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии. Третьего мая Помпео заявил о "значительных доказательствах" этого факта.

Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19. 1 мая сообщалось, что

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