В США убили исследователя коронавируса: он был на грани выводов о COVID-19

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

В США убили доктора Питтсбургского университета Бинга Лю, который изучал коронавирус SARS-CoV-2 и в ближайшее время должен был сделать "важные выводы" о клеточных механизмах патогена и о клеточной основе осложнений у больных COVID-19. Об этом пишет The Washington Post.

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Лю был застрелен у себя дома. На теле ученого обнаружили ранения в голову, шею и конечности. При этом в местных СМИ отмечают, что ничего из дома не было украдено.

В полиции считают, что исследователя убил 46-летний Хао Гу. Тело предполагаемого стрелка нашли в машине в 100 метрах от дома Лю. По версии правоохранителей, он совершил самоубийство.

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Детективы пока не считают, что смерть ученого имела связь с его исследованиями коронавируса. При этом остается неясным, знали ли Лю и предполагаемый стрелок друг друга. Сейчас правоохранители устанавливают мотивы убийцы и, была ли между мужчинами схватка перед гибелью ученого.

В Университете, где работал Лю, сообщили, что застреленный ученый был "на грани важных открытий" о COVID-19 и заявили, что приложат все усилия, чтобы завершить начатое им исследование.

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