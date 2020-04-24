Коронавирус. В разработке 100 вакцин, шесть уже испытывают – выберут лучшие

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Сейчас в мире разрабатывается около 100 вакцин против коронавируса, шесть из них уже проходят клинические испытания. Об этом сообщил доктор Сет Беркли, генеральный директор глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), передает Reuters.

По его словам, для выбора лучших вакцин, которые пойдут в массовое производство, потребуется помощь мировых лидеров.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель помогут запустить глобальную инициативу, чтобы ускорить работу по борьбе с COVID-19, а Соединенные Штаты Америки не примут в этом участия.

"Мы должны обеспечить, чтобы вакцин было достаточно для всех. А для выявления и определения приоритетности кандидатов на вакцины, нам понадобится глобальное лидерство", - сказал он на брифинге в Женеве.

По словам Беркли, глобальные производственные мощности должны быть увеличены до выбора вакцины-"победителя", отметив, что GAVI и Всемирный банк работают над решением этой проблемы.

Другой важный вопрос заключался в том, насколько хорошо вакцина будет работать для людей, наиболее подверженных риску заражения COVID-19, сказал Беркли.

"Насколько хорошо они сработают в пожилом возрасте, как применять вакцину – однократно или многократная доза? Ведь у пожилых более слабая иммунная система", – сказал ученый.

14 апреля в ВОЗ заявили , что вакцина вряд ли появится раньше, чем через год.

21 апреля Британия выделила более 40 млн фунтов стерлингов двум проектам по разработке вакцины, начат набор 500 добровольцев

22 апреля немецкий институт Эрлиха объявил, что выдал первое разрешение на тесты вакцины на людях.

23 апреля в Швейцарии заявили, что смогут начать вакцинацию уже в октябре.