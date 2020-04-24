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Коронавирус. В разработке 100 вакцин, шесть уже испытывают – выберут лучшие

Коронавирус. В разработке 100 вакцин, шесть уже испытывают – выберут лучшие - Фото
Иллюстративное фото: NNK/ЕРА
24.04.2020, 16:32

Для борьбы с коронавирусом разрабатывают около 100 вакцин, шесть уже проходят испытания

Сейчас в мире разрабатывается около 100 вакцин против коронавируса, шесть из них уже проходят клинические испытания. Об этом сообщил доктор Сет Беркли, генеральный директор глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), передает Reuters.

По его словам, для выбора лучших вакцин, которые пойдут в массовое производство, потребуется помощь мировых лидеров.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель помогут запустить глобальную инициативу, чтобы ускорить работу по борьбе с COVID-19, а Соединенные Штаты Америки не примут в этом участия.

"Мы должны обеспечить, чтобы вакцин было достаточно для всех. А для выявления и определения приоритетности кандидатов на вакцины, нам понадобится глобальное лидерство", - сказал он на брифинге в Женеве.

По словам Беркли, глобальные производственные мощности должны быть увеличены до выбора вакцины-"победителя", отметив, что GAVI и Всемирный банк работают над решением этой проблемы.

Другой важный вопрос заключался в том, насколько хорошо вакцина будет работать для людей, наиболее подверженных риску заражения COVID-19, сказал Беркли.

"Насколько хорошо они сработают в пожилом возрасте, как применять вакцину – однократно или многократная доза? Ведь у пожилых более слабая иммунная система", – сказал ученый.

  • 14 апреля в ВОЗ заявили, что вакцина вряд ли появится раньше, чем через год.
  • 21 апреля Британия выделила более 40 млн фунтов стерлингов двум проектам по разработке вакцины, начат набор 500 добровольцев.
  • 22 апреля немецкий институт Эрлиха объявил, что выдал первое разрешение на тесты вакцины на людях.
  • 23 апреля в Швейцарии заявили, что смогут начать вакцинацию уже в октябре.
Наталия Медведева
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