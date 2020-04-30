Разведка США не считает, что коронавирус был создан в лаборатории - Reuters

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

Американское разведывательное сообщество считает, что вирус COVID-19, возникший в Китае, не был искусственным или генетически модифицированным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию директора Национальной разведки (ODNI).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Разведывательное сообщество также соглашается с широким научным консенсусом о том, что вирус COVID-19 не был искусственным или генетически модифицированным", - говорится в заявлении канцелярии

"(Разведывательное сообщество) будет продолжать тщательно изучать появляющуюся информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане", - добавили там.

Издание отмечает, что официальные лица США, знакомые с отчетами и анализом разведданных, уже несколько недель заявляют, что не верят в теории заговора.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Вчера NBC News со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поручил спецслужбам установить, скрывали ли Китай и Всемирная организация здравоохранения информацию на первых этапах возникающей пандемии коронавируса.

В рамках этой задачи спецслужбам было поручено выяснить, что ВОЗ знает о двух исследовательских лабораториях по изучению коронавирусов в китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен вирус. Ранее издание сообщало, что спецслужбы расследуют возможность того, что вирус случайно вырвался из одной из лабораторий, хотя многие эксперты считают это маловероятным.

LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о коронавирусе.