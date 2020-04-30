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Разведка США не считает, что коронавирус был создан в лаборатории - Reuters

Разведка США не считает, что коронавирус был создан в лаборатории - Reuters - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
30.04.2020, 19:32

В канцелярии директора Национальной разведки США заявили, что согласны с научным консенсусом о происхождении коронавируса

Американское разведывательное сообщество считает, что вирус COVID-19, возникший в Китае, не был искусственным или генетически модифицированным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию директора Национальной разведки (ODNI).

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"Разведывательное сообщество также соглашается с широким научным консенсусом о том, что вирус COVID-19 не был искусственным или генетически модифицированным", - говорится в заявлении канцелярии

"(Разведывательное сообщество) будет продолжать тщательно изучать появляющуюся информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане", - добавили там.

Издание отмечает, что официальные лица США, знакомые с отчетами и анализом разведданных, уже несколько недель заявляют, что не верят в теории заговора.

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Вчера NBC News со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поручил спецслужбам установить, скрывали ли Китай и Всемирная организация здравоохранения информацию на первых этапах возникающей пандемии коронавируса.

В рамках этой задачи спецслужбам было поручено выяснить, что ВОЗ знает о двух исследовательских лабораториях по изучению коронавирусов в китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен вирус. Ранее издание сообщало, что спецслужбы расследуют возможность того, что вирус случайно вырвался из одной из лабораторий, хотя многие эксперты считают это маловероятным.

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Вадим Ребрина
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Китай США разведка коронавирус COVID -19
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