Трамп поручил спецслужбам выяснить, скрывал ли КНР и ВОЗ данные о COVID-19 - СМИ

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Белый дом поручил спецслужбам установить, скрывали ли Китай и Всемирная организация здравоохранения информацию на первых этапах возникающей пандемии коронавируса. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на знакомых с ситуацией бывших и нынешних чиновников.

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По данным источников, на прошлой неделе в Агентство национальной безопасности и Агентство военной разведки, в состав которого входит Национальный центр медицинской разведки, было направлено специальное "задание" добыть информацию о первых днях вспышки. ЦРУ получило аналогичные инструкции.

Президент США Дональд Трамп, очевидно, именно это задание имел в виду, когда сказал на своей пресс-конференции в понедельник: "Мы проводим очень серьезные расследования. Мы недовольны всей этой ситуацией, потому что считаем, что ее можно было остановить в самом начале...".

В рамках этой задачи спецслужбам было поручено выяснить, что ВОЗ знает о двух исследовательских лабораториях по изучению коронавирусов в китайском городе Ухань, где впервые был обнаружен вирус. Ранее NBC News сообщало, что спецслужбы расследуют возможность того, что вирус случайно вырвался из одной из лабораторий, хотя многие эксперты считают это маловероятным.

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Американские официальные лица не раз заявляли, что Китай изначально не сообщил о серьезности вспышки, лишив весь остальной мир информации, которая могла обеспечить к более эффективное сдерживание.

Ранее Трамп раскритиковал ВОЗ, заявив, что организация не справилась с угрозой COVID-19 и больше ориентирована на Китай. Президент США пригрозил прекратить финансирование ВОЗ.

В ВОЗ ответили Трампу, что не стоит политизировать пандемию, поскольку это чревато большим количеством жертв.

Как известно, Трамп изначально скептически относился к информации об угрозе коронавируса. Вчера его спросили , как он прокомментирует то, что в США уже более миллиона подтвержденных случаев коронавируса, учитывая его заявления в феврале о том, что 15 подтвержденных на тот момент случаев заболевания скоро "приблизятся к нулю".