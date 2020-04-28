Трамп отреагировал на миллион случаев COVID-19 в США: В итоге их будет ноль

Дональд Трамп (фото — EPA)

Президента США Дональда Трампа спросили, как он прокомментирует то, что в США уже более миллиона подтвержденных случаев коронавируса, учитывая его заявления в феврале о том, что 15 подтвержденных на тот момент случаев заболевания скоро "приблизятся к нулю". Об этом сообщает ВВС.

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"В конечном итоге оно (число заболевших, - ред.) упадет до нуля", - сказал Трамп во вторник. "Вы должны понимать, когда речь идет о случаях, мы проводим гораздо больше тестирований, чем кто-либо другой. Мы проводим больше тестирований, чем любая другая страна в мире... Следовательно, мы демонстрируем больше случаев, потому что мы проводим гораздо больше тестов..." - добавил он.

"В определенное время оно будет равно нулю, как мы говорим" — сказал президент США.

ВВС пишет, что, согласно последним данным, в США было проведено 5 593 495 тестов. Это действительно больше, чем в любой другой стране. Но в США гораздо большая численность населения, чем в большинстве других стран. Там проживают около 328 миллионов человек.

Однако по количеству тестов на душу населения США отстают от других. Точное сравнение тестирования проблематично, но, судя по последним доступным данным, США провели один тест на каждые 60 человек. Тогда как Италия сделала один тест на каждые 35 человек, Испания - примерно на каждые 45, а Австралия - на каждые 50.

"Мы теряем тысячи и тысячи людей в год от гриппа. Мы не выключаем страну. Мы теряем гораздо больше в автомобильных авариях. Мы не звоним в автомобильные компании и не говорим: прекрати делать машины. Мы должны вернуться к работе", - сказал президент США. В марте Трамп сравнивал коронавирус с гриппом.

Сегодня число случаев заражения коронавирусом в США превысило один миллион. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 57 533 пациента умерли.