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Более 120 стран требуют расследовать происхождение коронавируса: Китай против

Более 120 стран требуют расследовать происхождение коронавируса: Китай против - Фото
Фото: Martin Divisek/EPA
18.05.2020, 10:57

Более 120 стран хотят расследования происхождения коронавирусной болезни COVID-19. США пока не присоединилось к их числу

Более 120 стран накануне Всемирной ассамблеи здравоохранения призывают начать тщательное расследование происхождения и причин распространения коронавирусной болезни СOVID-19. Об этом пишет The Guardian.

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Проект предложения уже поддержали 122 страны, в том числе страны ЕС и Африканской группы, Великобритания, Россия, Канада, Австралия и Новая Зеландия,

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Австралия была одним из самых активных и первых сторонников независимого расследования. Это вызвало отпор со стороны Китая, который назвал такие действия политическим «маневром против Пекина.

Не присоединились к инициативе и США, отмечают в DW. Вашингтон настаивает, что должна быть более жесткая формулировка, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. В предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни город Ухань - первый очаг вспышки COVID-19.

Всемирная ассамблея здравоохранения должна открыться сегодня, 18 мая.

  • В конце 2019-го в Ухане (Китай) появился ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, который может вызывать потенциально смертельное развитие пневмонии.
  • 1 мая сообщалось, что Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19.

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Марк Сировой
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