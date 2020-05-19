Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ляшко назвал условия возобновления авиасообщения с ЕС

Ляшко назвал условия возобновления авиасообщения с ЕС - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
19.05.2020, 07:47

Главный санврач говорит, что возобновление авиасообщения будет возможно, когда страны ЕС откроют границы, а Украина будет готова к опасностям COVID-19

Украина потенциально готова возобновить авиасообщение с Европейским союзом, но это будет зависеть от состояния системы здравоохранения и того, когда страны ЕС откроют границы после коронавирусного карантина. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью The Page.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", - рассказал медик.

Смотрите также: Туристический сезон летом состоится. Но будет не таким, как раньше - Кулеба

По словам Ляшко, Украина смотрит на динамику в ЕС и "потенциально готова открывать границу" при условии, что система здравоохранения будет готова реагировать на опасность.

"Когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%", - объяснил главный санврач.

  • 6 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что полноценное пассажирское сообщение между странами восстановится не раньше осени.
  • 10 мая авиакомпании Wizz Аir, Czech Airlines и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня.
  • В Министерстве инфраструктуры определили этапы запуска общественного транспорта, которые обещают до конца недели согласовать с Минздравом. Согласно плану, регулярное международное авиасобщение возобновят на третьем этапе и только с теми странами, которые откроют свои аэропорты.

Читайте также: Предложен новый способ защиты авиапассажиров от коронавируса

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Виктор Ляшко ЕС граница авиасообщение карантин коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 