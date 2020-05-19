Ляшко назвал условия возобновления авиасообщения с ЕС

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Украина потенциально готова возобновить авиасообщение с Европейским союзом, но это будет зависеть от состояния системы здравоохранения и того, когда страны ЕС откроют границы после коронавирусного карантина. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью The Page.

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"Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", - рассказал медик.

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По словам Ляшко, Украина смотрит на динамику в ЕС и "потенциально готова открывать границу" при условии, что система здравоохранения будет готова реагировать на опасность.

"Когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%", - объяснил главный санврач.

6 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что полноценное пассажирское сообщение между странами восстановится не раньше осени .

Czech Airlines и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня. Wizz Аir,и Lufthansa 10 мая авиакомпании

В Министерстве инфраструктуры определили этапы запуска общественного транспорта , которые обещают до конца недели согласовать с Минздравом. Согласно плану, регулярное международное авиасобщение возобновят на третьем этапе и только с теми странами, которые откроют свои аэропорты.

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