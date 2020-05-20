Коронавирус. В Украине число новых случаев за сутки выросло почти на 100

Иллюстративное фото: Roman Baluk/EPA

В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 323 пациента, выявлено 354 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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На 08:40 20 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 230 человек, 564 человека умерли, 5955 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 354 новых случая заболевания (сутками ранее - 260), 16 человек умерли (сутками ранее - 13), выздоровели 323 пациента (сутками ранее - 356).

На амбулаторном лечении находятся 13 140 пациентов, из них 1138 дети и 3069 медики. Госпитализация понадобилась для 6090 человек, из них 238 дети и 688 медик.

Вчера КМИС опубликовал опрос, по которому большую часть украинцев пугает не столько сам коронавирус, сколько экономические последствия карантина.

На утро 20 мая в мире зафиксировали 4 986 406 заболевших COVID-19 (94 813 за сутки) , 324 911 человек умерли (4589 за сутки), 1 958 525 - выздоровели. Б ольше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании.

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