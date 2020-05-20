Коронавирус. В Украине число новых случаев за сутки выросло почти на 100

В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 323 пациента, выявлено 354 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
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На 08:40 20 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 230 человек, 564 человека умерли, 5955 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки зафиксировали 354 новых случая заболевания (сутками ранее - 260), 16 человек умерли (сутками ранее - 13), выздоровели 323 пациента (сутками ранее - 356).
На амбулаторном лечении находятся 13 140 пациентов, из них 1138 дети и 3069 медики. Госпитализация понадобилась для 6090 человек, из них 238 дети и 688 медик.
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