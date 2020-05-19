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Непосредственно коронавируса опасаются лишь 16% украинцев — опрос КМИС

Непосредственно коронавируса опасаются лишь 16% украинцев — опрос КМИС - Фото
Киев. Открытие летней терассы кафе после ослабления карантина (Фото - Сергей Долженко, EPA)
19.05.2020, 23:14

Соцопрос показал, что большинство украинцев боятся скорее экономических последствий карантина, а не самого коронавируса

Эпидемии коронавируса опасаются лишь 16% украинцев. Большую часть опрошенных (57%) больше пугают экономические последствия введения карантина, а 20% не боятся ни того, ни другого. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС с 14 по 17 мая.

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В апреле тех, кто больше опасается экономических последствий, было 54%, коронавируса боялись 26%, а 13% не придавали серьезного значения ни одной из этих опасностей.

51% опрошенных считают, что власть успешно справляется с противодействием эпидемии, 41% - придерживаются обратного мнения.

16% украинский полагают, что власть успешно справилась с обеспечением больниц тестами на коронавирус, 60% с этим не согласны.

19% респондентов сказали, что власть успешно справилась с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты; 61% участников исследования считают, власть не справилась с этой задачей.

23% украинцев считают, что власть успешна в отношении предотвращения возможных экономических проблем в Украине, связанных с карантином, 62% опрошенных полагают, что это не так.

  • Согласно опросу, проведенному 10-12 апреля группой Рейтинг, 51% украинцев считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последние полгода, у 61% респондентов - за последний месяц.
  • Проведенный в конце апреля опрос КМИС показал, что 79% украинцев готовы к продлению карантина по меньшей мере на один месяц, а 59% согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.
Вадим Ребрина
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соцопрос карантин коронавирус COVID -19
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