Почти 60% украинцев готовы сидеть на карантине столько, сколько нужно - опрос

79% украинцев готовы к продлению карантина по меньшей мере на один месяц, а 59% согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 22-31 апреля.
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Респондентам был задан вопрос: "Сейчас невозможно предсказать, как будет расти количество больных. Возможно, правительству придется продолжать карантин. В течение какого срока Вы сможете соблюдать карантинные меры?".
79% респондентов заявили, что готовы к продлению карантина на срок до месяца, 70% - на срок до двух месяцев, 65% - на срок до трех месяцев, а 59% согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.
При этом 15% опрошенных заявили, что не соблюдают карантин в настоящее время. Из них 11% украинцев ответили, что не соблюдают карантин, поскольку работают, а 4% - потому что считают введенные ограничения чрезмерными.