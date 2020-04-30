Почти 60% украинцев готовы сидеть на карантине столько, сколько нужно - опрос

Киев на карантине (Фото - Сергей Долженко, EPA)

79% украинцев готовы к продлению карантина по меньшей мере на один месяц, а 59% согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 22-31 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Респондентам был задан вопрос: "Сейчас невозможно предсказать, как будет расти количество больных. Возможно, правительству придется продолжать карантин. В течение какого срока Вы сможете соблюдать карантинные меры?".

79% респондентов заявили, что готовы к продлению карантина на срок до месяца, 70% - на срок до двух месяцев, 65% - на срок до трех месяцев, а 59% согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.

При этом 15% опрошенных заявили, что не соблюдают карантин в настоящее время. Из них 11% украинцев ответили, что не соблюдают карантин, поскольку работают, а 4% - потому что считают введенные ограничения чрезмерными.

Согласно опросу, проведенному Рейтингом в марте, 83% украинцев поддержали решение Кабмина о продлении карантина до 24 апреля 2020 года.

В Украине по состоянию на 09:00 30 апреля зафиксировано 10406 случаев, 261 из них летальные, выздоровели 1238 человека. LIGA.net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.