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Почти 60% украинцев готовы сидеть на карантине столько, сколько нужно - опрос

Почти 60% украинцев готовы сидеть на карантине столько, сколько нужно - опрос - Фото
Киев на карантине (Фото - Сергей Долженко, EPA)
30.04.2020, 20:18

При этом 15% опрошенных заявили, что не соблюдают карантин в настоящее время

79% украинцев готовы к продлению карантина по меньшей мере на один месяц, а 59% согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 22-31 апреля.

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Респондентам был задан вопрос: "Сейчас невозможно предсказать, как будет расти количество больных. Возможно, правительству придется продолжать карантин. В течение какого срока Вы сможете соблюдать карантинные меры?".

79% респондентов заявили, что готовы к продлению карантина на срок до месяца, 70% - на срок до двух месяцев, 65% - на срок до трех месяцев, а 59% согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.

При этом 15% опрошенных заявили, что не соблюдают карантин в настоящее время. Из них 11% украинцев ответили, что не соблюдают карантин, поскольку работают, а 4% - потому что считают введенные ограничения чрезмерными.

  • Согласно опросу, проведенному Рейтингом в марте, 83% украинцев поддержали решение Кабмина о продлении карантина до 24 апреля 2020 года.
  • В Украине по состоянию на 09:00 30 апреля зафиксировано 10406 случаев, 261 из них летальные, выздоровели 1238 человека. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.
Вадим Ребрина
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