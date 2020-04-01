83% украинцев поддерживают продление карантина - опрос Рейтинга

Иллюстративное фото: Darek Delmanowicz/ЕРА

83% опрошенных украинцев поддерживают решение Кабмина о продлении карантина до 24 апреля 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

74% считают, что нужно ввести штрафы для людей за нарушение карантина, 19% - против такой инициативы.

Нажмите для увеличения

Две трети отметили, что имели работу до введения карантина. Среди них 35% отметили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений. 29% работают дистанционно, 32% находятся в отпуске по собственному желанию, и только 4% потеряли работу.

Читайте также: Коронавирус. Главный санврач выступает за усиление мер на карантине

Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. 18% опрошенных рассказали, что выходят из дома несколько раз в день, 31% - один раз в день.

43% респондентов заявили, что выходят только раз в несколько дней, 7% - вообще стараются не выходить. Чаще о высоком уровне ограничений выхода из дома отмечали жители городов, женщины и люди старшего возраста.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Главной причиной выхода на улицу опрошенные отметили поход в магазин за продуктами (73%). 28% - выходят из-за необходимости работы, столько же – из-за похода в аптеку. По 5-7% отметили, что выходят на улицу, чтобы прогуляться с детьми, ради занятий спортом, прогулок с домашними животными. По 3-4% выходят из-за встречи с друзьями и знакомыми, или для визита к врачу.



52% заявили, что готовы оставаться дома, не выходя на улицу больше пяти дней, при условии введения запрета на выход из дома. 12% - заявили, что могут побыть дома 4-5 дней, 20% - 2-3 дня, 10% - не более одного дня.

Опрос проводился по телефону с использованием компьютера 25-27 и 28-30 марта 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 4%.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

24 марта результаты опроса КМИС показали, что почти 90% украинцев обеспокоены распространением коронавируса в стране, 40% считают, что меры по борьбе с ним должны быть более жесткими.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.