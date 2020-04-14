Коронавирус. 61% украинцев жалуются на ухудшение финансовой ситуации - опрос

51% опрошенных украинцев считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последние полгода, у 61% респондентов - за последний месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
42% отметили, что экономическое положение их семьи не изменилось, 6% - увидели улучшения.
Нажмите для увеличения
Фото: ratinggroup.ua
При этом оценивая изменения в финансовой ситуации в близкой перспективе, 35% сообщили, что не почувствовали изменений, лишь 3% - говорили об улучшении. Более пессимистичными в своих оценках были старшие респонденты.
Читайте также: Бюджет есть, а денег – нет. Как Кабмин изменил главный финансовый план. Разбор
Социологи отметили, что говоря об экономических перспективах страны в ближайшие полгода, 68% опрошенных считают, что ситуация ухудшится, 13% - не изменится, 9% - предусматривают улучшение.
Нажмите для увеличения
Фото: ratinggroup.ua
55% респондентов считают реагирования президента Владимира Зеленского на угрозу коронавируса в Украине эффективным, 31% - противоположного мнения. Относительно Минздрава, то 41% опрошенных считают действия ведомства эффективными, 44% - неэффективными.
Нажмите для увеличения
Фото: ratinggroup.ua
39% украинцев считают действия МВД эффективными, 35% - неэффективными, 25% - не смогли оценить.
Опрос по телефону с использованием компьютера проводился 10-12 апреля 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,2%.
Читайте также: Отношение украинцев к ужесточению карантина на Пасху и майские – опрос Рейтинга