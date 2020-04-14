Коронавирус. 61% украинцев жалуются на ухудшение финансовой ситуации - опрос

Покупатели в магазине во время карантина (Фото: LIGA.net)

51% опрошенных украинцев считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последние полгода, у 61% респондентов - за последний месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

42% отметили, что экономическое положение их семьи не изменилось, 6% - увидели улучшения.

Нажмите для увеличения

Фото: ratinggroup.ua

При этом оценивая изменения в финансовой ситуации в близкой перспективе, 35% сообщили, что не почувствовали изменений, лишь 3% - говорили об улучшении. Более пессимистичными в своих оценках были старшие респонденты.

Читайте также: Бюджет есть, а денег – нет. Как Кабмин изменил главный финансовый план. Разбор

Социологи отметили, что говоря об экономических перспективах страны в ближайшие полгода, 68% опрошенных считают, что ситуация ухудшится, 13% - не изменится, 9% - предусматривают улучшение.

Нажмите для увеличения

Фото: ratinggroup.ua

55% респондентов считают реагирования президента Владимира Зеленского на угрозу коронавируса в Украине эффективным, 31% - противоположного мнения. Относительно Минздрава, то 41% опрошенных считают действия ведомства эффективными, 44% - неэффективными.

Нажмите для увеличения

Фото: ratinggroup.ua

39% украинцев считают действия МВД эффективными, 35% - неэффективными, 25% - не смогли оценить.

Опрос по телефону с использованием компьютера проводился 10-12 апреля 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,2%.

2 апреля сообщалось, что по данным опроса КМИС, 40% украинцев считают, что власть успешно борется с эпидемией коронавируса

LIGA.net ведет хронику пандемии коронавируса: все главные новости - в одном месте.

Читайте также: Отношение украинцев к ужесточению карантина на Пасху и майские – опрос Рейтинга