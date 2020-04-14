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Коронавирус. 61% украинцев жалуются на ухудшение финансовой ситуации - опрос

Коронавирус. 61% украинцев жалуются на ухудшение финансовой ситуации - опрос - Фото
Покупатели в магазине во время карантина (Фото: LIGA.net)
14.04.2020, 11:23

Говоря об экономических перспективах страны в ближайшие полгода, 68% респондентов считают, что ситуация ухудшится

51% опрошенных украинцев считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последние полгода, у 61% респондентов - за последний месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

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42%  отметили, что экономическое положение их семьи не изменилось, 6% - увидели улучшения.

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Опрос Рейтинга по коронавирусу

Фото: ratinggroup.ua

При этом оценивая изменения в финансовой ситуации в близкой перспективе, 35% сообщили, что не почувствовали изменений, лишь 3% - говорили об улучшении. Более пессимистичными в своих оценках были старшие респонденты.

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Социологи отметили, что говоря об экономических перспективах страны в ближайшие полгода, 68% опрошенных считают, что ситуация ухудшится, 13% - не изменится, 9% - предусматривают улучшение.

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Опрос Рейтинга об экономическом положении

Фото: ratinggroup.ua

55% респондентов считают реагирования президента Владимира Зеленского на угрозу коронавируса в Украине эффективным, 31% - противоположного мнения. Относительно Минздрава, то 41% опрошенных считают действия ведомства эффективными, 44% - неэффективными.

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Отношение украинцев к действиям власти

Фото: ratinggroup.ua

39% украинцев считают действия МВД эффективными, 35% - неэффективными, 25% - не смогли оценить. 

Опрос по телефону с использованием компьютера проводился 10-12 апреля 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,2%.

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Арина Толина
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