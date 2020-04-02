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40% украинцев считают, что власть успешно борется с коронавирусом – опрос КМИС

40% украинцев считают, что власть успешно борется с коронавирусом – опрос КМИС - Фото
Заседание Кабмина во время карантина (Фото: пресс-служба КМУ)
02.04.2020, 13:43

Лишь 17% украинцев думают, что власть успешно предотвращает экономические последствия карантина

40% из опрошенных украинцев считают, что власть успешно борется с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в результатах соцопроса Киевского международного института социологии.

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48% считают, что действия власти неуспешны. При этом 45% полагают, что с COVID-19 лучше всего справляется Китай.

Лишь 17% украинцев считают, что власть успешна в предотвращении негативных экономических последствий карантина. 57% - противоположного мнения.

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Также, по мнению 17% опрошенных, власть успешно обеспечивает доступные для граждан медицинские услуги. 70% считают, что успеха нет.

  • Опрос проводился с 27 по 30 марта по телефону по репрезентативной выборке среди взрослого населения. Приняли участие 1500 респондентов, не проводился опрос на временно оккупированных территориях. Статистическая погрешность – не более 3%.
  • По данным опроса группы Рейтинг, в случае прекращения получения доходов, сбережений большинства украинцев не хватит больше чем на месяц

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Марк Сировой
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