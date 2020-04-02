40% украинцев считают, что власть успешно борется с коронавирусом – опрос КМИС

40% из опрошенных украинцев считают, что власть успешно борется с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в результатах соцопроса Киевского международного института социологии.
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48% считают, что действия власти неуспешны. При этом 45% полагают, что с COVID-19 лучше всего справляется Китай.
Лишь 17% украинцев считают, что власть успешна в предотвращении негативных экономических последствий карантина. 57% - противоположного мнения.
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Также, по мнению 17% опрошенных, власть успешно обеспечивает доступные для граждан медицинские услуги. 70% считают, что успеха нет.
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