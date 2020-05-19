Ослабление карантина. Минздрав разрешит детсадам возобновить работу с 25 мая

Виктор Ляшко (скриншот из видеозаписи)

Возобновить работу детских садов можно будет с 25 мая. Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба МОЗ.

По его словам, открытие дошкольных учреждений относится ко второму этапу выхода из карантина.

"Мы совместили открытие детских садов и запуск общественного транспорта, для того чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения", – сказал Ляшко.

Днем 19 мая у стен Кабинета министров состоялась акция "Родителям - сады!". Ее инициировали родители, которые во время карантина теряют доход из-за невозможности совмещать работу и уход за детьми.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что завтра на заседании Кабмина рассмотрят ослабления карантина, которые начнут действовать с 22 мая.

Также сегодня министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о критериях и этапах выхода из карантина в регионах.

Читайте также: Соблюдать дистанцию. Метро Киева готовят к выходу из карантина