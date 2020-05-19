Соблюдать дистанцию. Метро Киева готовят к выходу из карантина

Фото: Киевский метрополитен/Facebook

Столичная власть готовится к восстановлению работы метрополитена. Об этом сегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Все понимают, что нам крайне необходимо восстанавливать и работу метрополитена. Потому, что без этого мы не избежим транспортной проблемы в городе. Киев готовится к открытию метро. На станциях там сейчас наносят специальную разметку - у касс, турникетов, на платформах, чтобы напоминать пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию ​​и элементарные правила безопасности", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что общественный транспорт столицы перешел на систему электронного билета.

19 мая сообщалось, что п осле ослабления карантина и возобновления работы в киевском метро будут использовать только электронные билеты, а жетоны продавать перестанут.

Читайте также: Кличко показал, как готовят метро к выходу из карантина – видео