Соблюдать дистанцию. Метро Киева готовят к выходу из карантина

Столичная власть готовится к восстановлению работы метрополитена. Об этом сегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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"Все понимают, что нам крайне необходимо восстанавливать и работу метрополитена. Потому, что без этого мы не избежим транспортной проблемы в городе. Киев готовится к открытию метро. На станциях там сейчас наносят специальную разметку - у касс, турникетов, на платформах, чтобы напоминать пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию и элементарные правила безопасности", - подчеркнул Кличко.
Он напомнил, что общественный транспорт столицы перешел на систему электронного билета.
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