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Соблюдать дистанцию. Метро Киева готовят к выходу из карантина

Соблюдать дистанцию. Метро Киева готовят к выходу из карантина - Фото
Фото: Киевский метрополитен/Facebook
19.05.2020, 13:02

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что на станциях метро сейчас наносят специальную разметку

Столичная власть готовится к восстановлению работы метрополитена. Об этом сегодня заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Все понимают, что нам крайне необходимо восстанавливать и работу метрополитена. Потому, что без этого мы не избежим транспортной проблемы в городе. Киев готовится к открытию метро. На станциях там сейчас наносят специальную разметку - у касс, турникетов, на платформах, чтобы напоминать пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию ​​и элементарные правила безопасности", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что общественный транспорт столицы перешел на систему электронного билета. 

  • 19 мая сообщалось, что после ослабления карантина и возобновления работы в киевском метро будут использовать только электронные билеты, а жетоны продавать перестанут.

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Арина Толина
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