Кличко показал, как готовят метро к выходу из карантина – видео

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Киевский мэр Виталий Кличко говорит, что власти будут готовы открыть метро, как только это разрешит Кабмин

Во время коронавирусного карантина в столичном метро проводят технические и противоэпидемиологические работы, станции готовят к открытию, которое станет возможным, если это разрешит Кабмин. Об этом на брифинге рассказала мэр Киева Виталий Кличко.

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"Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались все необходимые работы по содержанию инфраструктуры: замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие", - сказал он, добавив, что станции "Сырец" и "Лукъяновская" также обустраивает для маломобильных граждан.

Кличко заверил, что в метро регулярно дезинфицируют платформы, поезда, вестибюли кассы. При возобновлении работы "подземки" эти меры усилят. Также у касс сделали разметку, чтобы не было скоплений людей.

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По словам Кличко, столичные власти будут готовы возобновить работу метро, как только это разрешит правительство.

Он также добавил, что постепенно увеличивается количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме. В то же время мэр подчеркнул, что правила безопасности в транспорте останутся прежними.

"По словам медиков, более 30% заражений происходят в общественном транспорте, когда люди не придерживаются дистанции, не надевают маску и защитные перчатки", - сказал Кличко.

  • 13 мая мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой восстановить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.
  • В тот же день главный санврач Виктор Ляшко предупредил, что работа метрополитенов Киева, Харькова и Днепра может возобновиться неодновременно – это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городах.
  • 14 мая министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что, если Киев будет соответствовать критериям выхода из карантина, то работа метро и общественного транспорта может возобновиться с 25 и 22 мая.

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Видео - Віталій Кличко/YouTube

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Теги: транспорт, киев, метро, виталий кличко, карантин, коронавирус
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